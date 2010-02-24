Добрый день, Уважаемые Фрилансеры! Необходим скрипт (движок) для мини платежной системы (всё в ТЗ) Необходимо сверстанный дизайн натянуть на движок + создать скрипт мини платежной системы ...
Править сайт на друпал
Вот, что нужно сделать
1. на главной стр надо выводить в два столбика с записями.
2. публикация записи
- выделить как то заливку картинки. ( что бы в редакторе она была явно видна. или вынести ее отдельно). место для картинки должно быть в кратком обзоре в верхнем левом углу. В полной записи уже целая картинка в хорошем качестве.
2.1 (обязательные поля для заполнении я их я должен иметь возможность редактировать. это можно просто как шаблон выводить при создании новой статьи)
-Название
-Стиль
-Размер
-Дата создания
-Комментарий Автора
-Дополнительные сведения
-Цена
-О авторе (линк на страницу автора)
- обязательно надо будет выбрать категорию к которой относится материал.
- рабочая связь с автором.
автор может заполнять
данные
телефон
город
произвольное поле
о себе
3. создание новых публикаций. публикация должна создаваться только при вводе допустимого кода (пароля)
то есть где то я указываю в админке кучу допустимых значений паролей. например
342398
234924
234983
324904
234234
756320
А при публикации появляется поле. Код для публикации.
я пишу код который мне кто то скажет и могу публиковать запись на сайте.
сроки 1-2 дня
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