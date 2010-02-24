Разрабокта сайта

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Закрыт2 заявки202 просмотра

Есть дизайн в psd, нужно натянуть дизайн на движок SantaFox,

сайт простой, модули: редактирование страниц сайта в админке, галерея, форма отправки письма с сайта

бюджет 2 500 руб.

сроки: 1 день

15 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров