Нужно написать сервис.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок294 просмотра

Нужно создать несложный сервис. Пример нужного, но на английском- http://sponsordaddy.com/

Кратко о то что нужно:

Нужен сервис с помощью чего люди смогут создавать свой "поддомен" где будет блог, инфа о его товаре.

Точнее он будет оплачивать за эту его страницу. Выходит похожее на Ucoz, но сделано по другому.

Более подробно опишу в личке.

15 лет назад
glinjanumaxim
Мастер 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

belimovswat
Svyatoslav 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$500
10 дней

Заявки фрилансеров

belimovswat
Svyatoslav 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад