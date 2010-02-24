Нужно написать сервис.

Нужно создать несложный сервис. Пример нужного, но на английском- http://sponsordaddy.com/

Кратко о то что нужно:

Нужен сервис с помощью чего люди смогут создавать свой "поддомен" где будет блог, инфа о его товаре.

Точнее он будет оплачивать за эту его страницу. Выходит похожее на Ucoz, но сделано по другому.

Более подробно опишу в личке.