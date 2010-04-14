belimovswat

Svyatoslav Belimov belimovswat

 
37 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
PHP / MySQL / JS / Java / MSSQL / .NET / Cryptography

Высшее образование по специальности Компьютерная безопасность. Опыт:

PHP - более 3 - х лет

MySQL - более 3-х лет

.NET / MSSQL - 2 года

Java - 1,5 года

PHPMySQLJava
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга