Создание мини сайта

Добрый день , фрилансеры.

Задача такая : необходимо запрограммировать сайт. Есть дизайн. Пару страниц и пару форм отправки сообщений, плюс необходимые данные парсить из дргуих сайтов. Поcадить можно и на любую CMS .

От вас бюджет и сроки. Выбор падет на минимальную совокупность бюджета и сроков. Спасибо.