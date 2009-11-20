Создание мини сайта

Нужно встроить в сайт (каталог) галерею (4images). Сам скрипт галереи с автоинстолятором в любую директорию, уже стоит у хостера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день , фрилансеры.
Задача такая : необходимо запрограммировать сайт. Есть дизайн. Пару страниц и пару форм отправки сообщений, плюс необходимые данные парсить из дргуих сайтов. Поcадить можно и на любую CMS .
От вас бюджет и сроки. Выбор падет на минимальную совокупность бюджета и сроков. Спасибо.
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