Требуется PHP-скрипт - аналог YAZZLE

Интерфейс скрипта: копия YAZZLE

Кто не знает что такое YAZZLE - можете ознакомиться здесь:

http://www.yazzle.ru/download/

Там же можно скачать демо-версию чтобы погонять и понять о чем вообще здесь речь.

Требуемый функционал: такой же как и в YAZZLE.

НАДО СДЕЛАТЬ ПОЛНУЮ КОПИЮ

Расчет по окончании работ: WebMoney (WMR или WMZ по курсу 1$=30 руб.).

Схема передачи заказа: Вы выкладываете скрипт на своем хостинге и даете ссылку чтобы я мог увидеть в действии. Далее, я перечисляю Вам половину стоимости, а Вы присылаете скрипт. Я устанавливаю у себя, убеждаюсь что все работает и отправляю Вам остаток. Если у Вы предложите какие-либо гарантии - могу перевести всю сумму сразу перед получением от Вас скрипта.