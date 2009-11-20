Необходимо написать скрипт(php), который будет считать время которое юзер был онлайн. Опишу подробнее: В таблице mysql(кусок таблицы приложил) нас интересует только три поля: `time`, `user_id`, `type`. TIME - время TIMESTAMP user_id - ид юзера type - тип записи. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP-скрипт - аналог YAZZLE
Интерфейс скрипта: копия YAZZLE
Кто не знает что такое YAZZLE - можете ознакомиться здесь:
http://www.yazzle.ru/download/
Там же можно скачать демо-версию чтобы погонять и понять о чем вообще здесь речь.
Требуемый функционал: такой же как и в YAZZLE.
НАДО СДЕЛАТЬ ПОЛНУЮ КОПИЮ
Расчет по окончании работ: WebMoney (WMR или WMZ по курсу 1$=30 руб.).
Схема передачи заказа: Вы выкладываете скрипт на своем хостинге и даете ссылку чтобы я мог увидеть в действии. Далее, я перечисляю Вам половину стоимости, а Вы присылаете скрипт. Я устанавливаю у себя, убеждаюсь что все работает и отправляю Вам остаток. Если у Вы предложите какие-либо гарантии - могу перевести всю сумму сразу перед получением от Вас скрипта.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт частного юриста. Целевая аудитория - юридические лица (удаленное абонентское обслуживание) и физики (суды, консультации, договоры и т.п.) Дизайн и контент почти готовы. Нужен исполнитель для постоянного и долгосрочного продвижения.Веб-программирование25 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим скрипт на php, который будет регулярно запускать несколько приложений на разных серверах.Завершен14 лет назад
- $10
Здравствуйте. Требуется настроить шаблон точную копию http://demo.rockettheme.com/?template=mixxmag настраивать здесь http://www.kreativstudio.in.ua/ Оставляйте предложения на проекте.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сделать, чтобы Flash сайт понимал русский icq 428870242 Бюджет 50$, оплата по окончаниюЗакрыт14 лет назад
Нужна консультация следующего плана. На сайте www.nciku.com есть флэш приложение, с помощью которого можно найти иероглиф, нарисовав его мышкой. Необходимо рассказать, как это все работает (принцип работы) и насколько сложно реализовать что-то похожее. Декомпилированные файлы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Дано: страницы на которых пользователи смотрят флешки / играют в игры. В основном это swf файлы. Во время пока флешка еще не загружена, обычно показывается загрузчик флешки. Требуется: во время загрузки флешки не отображать ее на сайте, ...Завершен14 лет назад
Нужно настроить и оптимизировать графический модуль к готовому сайту! Сайт работает на Drupal 6. Краткая информация по модулю: http://fotonotes.net/ разработчики модуля http://drupal.org/project/fotonotes модули http://drupal.org/project/image описание http://www.23hq.com/mygdal/photo/307538 релизация! Описание функционала: - Возможность выделить область на картинке и добавить описание к данной ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Написать модуль для DataLife Engine. Турнирная таблица, сортировка результата. Строго только для Булдакова Алексея. Все уже оговорено и сумма устраивает, пожалуйста не надо предложений. Не тратьте свое время. Спасибо.Закрыт14 лет назад
Доброго времени суток! Перед тем как постится в проект, пожалуйста прочтите условия ниже: - Заявки принимаются только от лиц, которые имели опыт в разработке порталов и есть подобные работы в портфолио. - Заявки принимаются строго ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад