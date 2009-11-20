Сложный городской портал

Доброго времени суток!

Перед тем как постится в проект, пожалуйста прочтите условия ниже:

- Заявки принимаются только от лиц, которые имели опыт в разработке порталов и есть подобные работы в портфолио.

- Заявки принимаются строго по форме, опубликованной ниже

- В случае нарушения условий ваше предложение отклоняются с отрицательным отзывом, по причине вашей некорректности

Техническое задание и визуальное представление (верстка) находятся по ссылке artbakiev.ru/vufe.rar. Нам необходима только программная часть (верстка и дизайн наш).

Внимательно прочтите и дайте ответ в данной форме:

1. Ваше имя или название студии;

2. Страна и город расположения;

3. Контактный телефон;

4. ICQ и skype;

5. Ориентировочная стоимость работ по выполнению проекта, также указать авансовую часть;

6. Срок выполнения работ;

7. CMS использумая в работе (наименование и тип: коммерческая, бесплатная, своя);

8. До трех примеров подобных работ (порталы или любые другие сложные проекты), которые вы делали.