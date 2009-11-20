Сложный городской портал

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок370 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Перед тем как постится в проект, пожалуйста прочтите условия ниже:

- Заявки принимаются только от лиц, которые имели опыт в разработке порталов и есть подобные работы в портфолио.

- Заявки принимаются строго по форме, опубликованной ниже

- В случае нарушения условий ваше предложение отклоняются с отрицательным отзывом, по причине вашей некорректности

Техническое задание и визуальное представление (верстка) находятся по ссылке artbakiev.ru/vufe.rar. Нам необходима только программная часть (верстка и дизайн наш).

Внимательно прочтите и дайте ответ в данной форме:

1. Ваше имя или название студии;

2. Страна и город расположения;

3. Контактный телефон;

4. ICQ и skype;

5. Ориентировочная стоимость работ по выполнению проекта, также указать авансовую часть;

6. Срок выполнения работ;

7. CMS использумая в работе (наименование и тип: коммерческая, бесплатная, своя);

8. До трех примеров подобных работ (порталы или любые другие сложные проекты), которые вы делали.

14 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
31 отзыв(-1)
  • Похожие заказы

  • Собрать простенький флеш баннер

    $5

    Есть 7 картинок. Надо их соединить этим переходом - osc.template-help.com/wt_26266/index.html Исходника нет, выдираете сами. Размер нужного флеш баннера 275х365. Есть также несколько мелких проектов на реализацию. Предпочтение отдается долгосрочному сотрудничеству.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Посадить html-вестку на движок

    $20

    Нужно посадить html -верстку на движок. Дизайн не сложный. Да и тз не очень сложное. Предлагайте на какой кмс будете сажать верстку, я думаю под это тз более подойдет Друпал. Работа не сложная. Бюджет фиксированый ...

    HTML
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование несложного сайта компании

    $100

    Есть дизайн, необходимо его сверстать и запрограммировать небольшой сайт. Возможно использование типовых движков или собственного. Приоритет собственным наработкам. Сайт типовой - несколько текстовых страниц, каталог продукции с фотографиями и форма обратной связи. Направление деятельности компании - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Довести до ума скрипт zaycev.net

    Требуется доделать скрипт сайта wma.kz, конкретнее: 1.постраничная навигация в разделе new, top как у зайцев, 2.нормальная сортировка по алфавиту (eng, rus), 3.leech ссылки, которые будут работать только в течении часа с кодом безопасности 4.При открытии информации о песне чтобы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультация по созданию воспроизведения звука

    Нужна консультация по скрипту (flash). Нужно сделать скрипт у которого 3 кнопки - плей, пауза, стоп. При нажатии на плей воспроизводится музыка из того же скрипта. Скрипт у меня есть - но я не могу разобраться ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Немного доработать файлик скриптов Webasyst

    Необходимо сделать так, чтобы администратор интернет-магазина видел не просто все данные зарегистрированного пользователя, но еще и пароль, который покупатель указал при регистрации. Прошу откликнуться только тех, кто знаком с Webasyst-ом.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад