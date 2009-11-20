Граббер форумов

Необходимо создать парсер музыки вконтакте. Т.е чтобы генерились ссылки на скачивание музыки из вконтакте. Пример того, что я хочу увидеть скину в личку. тут палить не буду. Кто заинтересовался и уверен в своих силах, пишите в личку.