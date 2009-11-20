Файлообменник

Сервис по перезаливке файлов на несколько файлообменников (примеры: kiloupload.com , dumpmy.info , gazup.com , mirrorafile.com и т.д.)

Регистрация юзеров, админская панель, загрузка файлов по FTP, удалённая загрузка... И ещё несколько мелких особенностей.

Пока что меня интересует, пожелает ли кто-нибудь хотя бы начать работать над проектом за предлженную сумму и представить более-менее работоспособную модель сервиса.

Возможна и очень даже вероятна послующая доплата.