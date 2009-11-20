Файлообменник

Необходимо создать парсер музыки вконтакте. Т.е чтобы генерились ссылки на скачивание музыки из вконтакте. Пример того, что я хочу увидеть скину в личку. тут палить не буду. Кто заинтересовался и уверен в своих силах, пишите в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис по перезаливке файлов на несколько файлообменников (примеры: kiloupload.com , dumpmy.info , gazup.com , mirrorafile.com и т.д.)
Регистрация юзеров, админская панель, загрузка файлов по FTP, удалённая загрузка... И ещё несколько мелких особенностей.
Пока что меня интересует, пожелает ли кто-нибудь хотя бы начать работать над проектом за предлженную сумму и представить более-менее работоспособную модель сервиса.
Возможна и очень даже вероятна послующая доплата.
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