Файлообменник

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Сервис по перезаливке файлов на несколько файлообменников (примеры: kiloupload.com , dumpmy.info , gazup.com , mirrorafile.com и т.д.)

Регистрация юзеров, админская панель, загрузка файлов по FTP, удалённая загрузка... И ещё несколько мелких особенностей.

Пока что меня интересует, пожелает ли кто-нибудь хотя бы начать работать над проектом за предлженную сумму и представить более-менее работоспособную модель сервиса.

Возможна и очень даже вероятна послующая доплата.

14 лет назад
Doggod
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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