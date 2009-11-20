Исправить шапку на флеше

Веб-программированиеЗавершен10 заявок213 просмотров
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На разрешении 1960 вместо шапки - фоновый рисунок. Нужно увеличить размер шапки. Сразу пишите ориентировочную стоимость

P.S. Исходники есть (fla)

14 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Z_A_P
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$10
1 день
Продолжаем опыт успешного сотрудничества. Справился с задачей за 5 минут, без лишних разговоров сделал именно то, что было нужно. Рекомендую.
ТЗ было понятным,во время оплатитил и понятно изъяснял свои мысли.= )