Сайт визитка, необходимо дописать.

Парсер для DLE со встроенным синонмайзером нужно чтобы он имел интерфейс программы, а НЕ СКРИПТОМ запускающимся из браузера... Требования к парсеру: - парсер должен парсировать СО ВСЕХ ДЛЕ-сайтов (так как склилет у них один и тот же, ...