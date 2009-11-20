Подключить мерч.

Требуется фрилансер с отличными знаниями php. Задача - небольшие доработки в панели управления + интегрирвать верстку под функционал (верстка есть готовая кроссбраузерная, валидная) + некоторые доработки самого движка. Опыт работы с чужими кодами приветствуется. Цену указывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо прикрутить робокассу на 1 целевую страничку, работа простая. Жду предложений.
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