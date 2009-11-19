Правка сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки258 просмотров
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Нужно подкоректировать тему сайта, и внести некоторые изменения (выпадающее меню, нумерация страниц, метки вывести по новостями...) Все детали в аську - 156742209. Оплата только по факту сдачи работы!!!

WordPress
14 лет назад
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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