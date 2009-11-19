Флеш-интро сайта (флеш графика)

Нужен либо просто дизайнер, либо дизайнер-флешер.

Примерная концепция. Все элементы интро должны быть "металлическими". Красный металлический фон. Есть лого, из которого нужно сделать золото/медь. Лого будет появляться и блестеть золотом. Есть текст, который будет эффектно появляться по абзацам, тоже с отблеском золота. Все это с соответствующими звуковыми эффектами. Все это должно выглядеть ДОРОГО.

Ищется либо просто дизайнер, который пока что это нарисует,

либо сразу человек, который нарисует + анимирует.

У кого есть подобные работы – плюс.