Помочь вставить SAPE в сайт

Надо слепить из корзины нечто вроде http://dirkino.su или http://cinemasearch.ru Настроить скрипт корзины, количество выдаваемого пользователю трафика, настроить ограничение по времени (неограниченный доступ к сайту на неделю, на месяц) Также возможна вакансия программиста по поддержке магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://www.odessa-kontora.com/
Там почему-то неработает SAPE, хотя LinkFeed работает
Задача - понять почему и сделать чтоб еще и SAPE работал
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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