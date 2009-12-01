Помочь вставить SAPE в сайт

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки223 просмотра
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Есть сайт http://www.odessa-kontora.com/

Там почему-то неработает SAPE, хотя LinkFeed работает

Задача - понять почему и сделать чтоб еще и SAPE работал

14 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
QualitY
Сергей 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик. Четкая задача и оплата. Удачи ;)
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