Натянуть движок Оscommerce

Веб-программированиеЗавершен5 заявок190 просмотров
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Доброе время суток!

Нужно натянуть движек Оscommerce.

Если все гуд сразу второй проект.

Кто готов 100% пишите.

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14 лет назад
newcoops
Максим 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
webfl
Олег 
35 летМальта
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$100
3 дня
Спасибо, за помощь. Опытный программист. Мастер своего дела. Если вам нужно что-то сделать – то обращайтесь к нему. Он надежный человек и делает все на отлично.
Работали с Сергеем. Все отлично.
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