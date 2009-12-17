Натянуть движок Оscommerce

Надо слепить из корзины нечто вроде http://dirkino.su или http://cinemasearch.ru Настроить скрипт корзины, количество выдаваемого пользователю трафика, настроить ограничение по времени (неограниченный доступ к сайту на неделю, на месяц) Также возможна вакансия программиста по поддержке магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток!
Нужно натянуть движек Оscommerce.
Если все гуд сразу второй проект.
Кто готов 100% пишите.
Ставте сроки и стоимость.
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