Вызов веб сервиса Web Service

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка156 просмотров
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Есть веб сервис:

http://www.88db.com/TastRequestWS.asmx?op=OnNewTask

Вместо параметра string:

---

string

---

надо подставить xml ( см. прикрепленные файлы)

Прикрепленные файлы:

taskprops.xsd - схема xml - который должен быть подставлен вместо string

SoapRequest1.xml - готовый запрос с xml, который по какой-то причине не срабатывает.

Возвращает ошибку: HTTP/1.1 400 Bad Request.

Когда посылаю EmptyXls.txt - ошибки нет.

В чем может быть проблема?

14 лет назад
alex_step
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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