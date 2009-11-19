Доработка сайта.

Вот что надо сделать. Есть флэка, там колесо фортуны, при нажатии на стрелочку колесо крутится, и выпадают предметы (предметы выпадают вразнобой) еще раз нажимаем, крутится, и опять выпадает, можно постоянно нажимать, все есть, графика анимация, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Вообщем есть сайт, который сделан на половину.
"человек" с вебланса, который взялся за разработку "под ключ" - после частичной оплаты, просто начал игнорировать мои сообщения и работу не довел до конца.
Вообщем сайт работает на cms DLE. Подключены некоторые модули + доработана немного сама CMS.
Требуется:
Найти в интернете несколько игр на php и подключить их к движку.
Более детальное ТЗ предоставлю кандидатам.
Прошу отозваться ответственным людям, которые имеют свободные время, хорошо разбираются в php и знают движок DLE.
Заранее спасибо.
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