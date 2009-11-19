Доработка сайта.

Здравствуйте.

Вообщем есть сайт, который сделан на половину.

"человек" с вебланса, который взялся за разработку "под ключ" - после частичной оплаты, просто начал игнорировать мои сообщения и работу не довел до конца.

Вообщем сайт работает на cms DLE. Подключены некоторые модули + доработана немного сама CMS.

Требуется:

Найти в интернете несколько игр на php и подключить их к движку.

Более детальное ТЗ предоставлю кандидатам.

Прошу отозваться ответственным людям, которые имеют свободные время, хорошо разбираются в php и знают движок DLE.

Заранее спасибо.