Программинг флешки

Вот что надо сделать. Есть флэка, там колесо фортуны, при нажатии на стрелочку колесо крутится, и выпадают предметы (предметы выпадают вразнобой) еще раз нажимаем, крутится, и опять выпадает, можно постоянно нажимать, все есть, графика анимация, нуже программинг.