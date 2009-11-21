Программинг флешки

$25
Веб-программированиеЗавершен4 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот что надо сделать. Есть флэка, там колесо фортуны, при нажатии на стрелочку колесо крутится, и выпадают предметы (предметы выпадают вразнобой) еще раз нажимаем, крутится, и опять выпадает, можно постоянно нажимать, все есть, графика анимация, нуже программинг.

14 лет назад
Wmzon
45 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dmmaklygin
Дмитрий 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$25
1 день
Делает четко все по ТЗ. Отзывчив, если что - помогает. Советую