Доработка скандинавского аукциона

Программирование Работы по программированию, подключить CMS, административную панель для сайта-каталога, протестировать на работоспособность сайт. Главное условие: четкость, исполнительность, пунктуальность. Срок программирования и тестирования на работоспособность 2 календарных дня. Удачи всем! Бюджет до 50 долларов. Желательно наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется фрилансер с отличными знаниями php.
Задача - небольшие доработки в панели управления + интегрирвать верстку под функционал (верстка есть готовая кроссбраузерная, валидная) + некоторые доработки самого движка.
Опыт работы с чужими кодами приветствуется.
Цену указывайте вашу
Работы, на самом деле, не очень много, поэтому, занебесные цены просьба не указывать.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Изменить шаблон джумлы для главнойВеб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо на имеющийся дизайн ( в формате psd) повесить cms. необходимо: 1. получать курсы с www.rbc.ru 2. возможность править телефоны и адреса в шапке 3. Сайт трез язычный. Страниц на разных языках могут как повторяться, так и быть ...Веб-программирование27 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день\вечер! Необходимо доделать сайт на битриксе. Обьем работ в приложении. От вас цену и сроки. Спасибо.Завершен14 лет назад
Есть excel файл, в котором есть некие данные. Есть форма, которая занимается добавлением данных в mysql базу. Необходимо реализовать добавление данных через эту форму. Полей 8, одно в одно из полей данные перед добавлением необходимо ...Завершен14 лет назад
Для нового интернет проэкта РАДИО БЕЗ ТОРМОЗОВ http://beztormozov.hut2.ru требуеться человек которы может выполнить следующие требования. 1. Создание WAP странички с медиа плеером который будет принемать поток с SHOUTcast (Интернет радио в мобиле) 2. СОздание скрипта для отоброжения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Плагин парсинга информации с сайтов 1. импорт запросов для поиска на сайтах 2. поиск по заданному запросу 3. поиск необходимой части на сайте и копирование ее в БД wordpress более подробно в аське для начала работы оставляйте заявку в ней ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт на cms плюс верстка. Есть картинки для дизайна. 1700 р.Веб-программирование27 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен либо просто дизайнер, либо дизайнер-флешер. Примерная концепция. Все элементы интро должны быть "металлическими". Красный металлический фон. Есть лого, из которого нужно сделать золото/медь. Лого будет появляться и блестеть золотом. Есть текст, который будет эффектно появляться ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Есть сайт http://www.odessa-kontora.com/ Там почему-то неработает SAPE, хотя LinkFeed работает Задача - понять почему и сделать чтоб еще и SAPE работалЗавершен14 лет назад