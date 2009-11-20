Скрипт поиска по сайту

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Скрипт поиска по сайту с сохранением страниц с результатами поиска в случае отсутствия запрашиваемых данных.

Пример: запрос "белые тапочки" по запросу ничего не найдено - сохраняется страница с данным запросом (титл, заголовки). В случае если файл найден - страница не сохраняется.

Пример: http://1ink.ru/q47

14 лет назад
magamaga
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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