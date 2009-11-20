Настройка скрипта скандинавского аукциона

Требуется фрилансер с отличными знаниями php. Задача - небольшие доработки в панели управления + интегрирвать верстку под функционал (верстка есть готовая кроссбраузерная, валидная) + некоторые доработки самого движка. Опыт работы с чужими кодами приветствуется. Цену указывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить следующие настройки:
1. Прикрутить биллинг
2. Прикрутить интеркассу
3. В регистрации устранить причину не отсылки кода Sms для авторизации на аукционе
Оставляйте свои предложения здесь.
- Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Приложение для Vkontakte.ru В каждой группе Вконтакте есть "бан лист", но нет поиска по нему для пользователя. В случаях когда список забаненых многостраничный, становится обременительно осуществлять поиск. Главная задача на данный момент организовать поиск по спискам которые ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Надо прикрутить робокассу на 1 целевую страничку, работа простая. Жду предложений.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Скрипт поиска по сайту с сохранением страниц с результатами поиска в случае отсутствия запрашиваемых данных. Пример: запрос "белые тапочки" по запросу ничего не найдено - сохраняется страница с данным запросом (титл, заголовки). В случае если файл ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно подкоректировать тему сайта, и внести некоторые изменения (выпадающее меню, нумерация страниц, метки вывести по новостями...) Все детали в аську - 156742209. Оплата только по факту сдачи работы!!!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Изменить шаблон джумлы для главнойВеб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо на имеющийся дизайн ( в формате psd) повесить cms. необходимо: 1. получать курсы с www.rbc.ru 2. возможность править телефоны и адреса в шапке 3. Сайт трез язычный. Страниц на разных языках могут как повторяться, так и быть ...Веб-программирование27 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день\вечер! Необходимо доделать сайт на битриксе. Обьем работ в приложении. От вас цену и сроки. Спасибо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть excel файл, в котором есть некие данные. Есть форма, которая занимается добавлением данных в mysql базу. Необходимо реализовать добавление данных через эту форму. Полей 8, одно в одно из полей данные перед добавлением необходимо ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Для нового интернет проэкта РАДИО БЕЗ ТОРМОЗОВ http://beztormozov.hut2.ru требуеться человек которы может выполнить следующие требования. 1. Создание WAP странички с медиа плеером который будет принемать поток с SHOUTcast (Интернет радио в мобиле) 2. СОздание скрипта для отоброжения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад