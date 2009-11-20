Настройка скрипта скандинавского аукциона

Приложение для Vkontakte.ru В каждой группе Вконтакте есть "бан лист", но нет поиска по нему для пользователя. В случаях когда список забаненых многостраничный, становится обременительно осуществлять поиск. Главная задача на данный момент организовать поиск по спискам которые ...