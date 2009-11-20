Создание приложения для Vkontakte.ru

Приложение для Vkontakte.ru

В каждой группе Вконтакте есть "бан лист", но нет поиска по нему для пользователя. В случаях когда список забаненых многостраничный, становится обременительно осуществлять поиск.

Главная задача на данный момент организовать поиск по спискам которые будет создавать админ.

На начальном этапе у приложения будет около 1000 пользователей.

Всё тех. задание уместилось на одном скриншоте.

Приложение планируется как развивающееся - добавление новых функций, вплоть до монетизации.

Несмотря на кажущуюся легкость требований в данный момент, предпочтение отдам исполнителю с опытом работы над серьёзными проектами в данной области.

Оплата только через безопасную сделку.

>Туленцев Сергей (stulentsev)

Согласен что на скриншоте этого нет. Но там и нет утверждения что приложени должно иметь доступ к группе.

В данный момент этот параметр технически не выполним по условиям Вконтакте.

Админ вручную наполняет оба списка.

>Коваленко Александр (Bentam)

Можно и в txt файл заносить, удобство неоспоримое.

Но приложение создаётся не для админа, а для пользователей вернее чтобы им было удобно.