Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок244 просмотра
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Требуются небольшие доработки сайта типа: удаленный аналог обратной связи (чтоб письма шли разным адресатам), расширенный поиск по товарам, отображение на страницах недавно просматриваемых товаров... В общем кто что может?

14 лет назад
mosbags
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад