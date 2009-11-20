Нужно разместить RSS новости на сайт

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок159 просмотров
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Взять новости от сюда http://news.forumyuristov.ru/news.rss и перенести на эту страницу http://www.uralcentre.ru/news.php - сделать так, чтобы новости были наши и индексировались.

14 лет назад
fran_ufa
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад