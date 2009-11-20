Срочно одеть дизайн на самописной двиг

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок236 просмотров
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Нужно СРОЧНО одеть дизайн на самописной двиг. Дизайн сверстан в HTML есть, нужно надеть на самопис. Шаблон от движка и все детали по icq 413134503.

Просьба - писать только веблансерам знающим свое дело !!!

14 лет назад
Shevcov
Богдан 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов