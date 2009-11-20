Взять новости от сюда http://news.forumyuristov.ru/news.rss и перенести на эту страницу http://www.uralcentre.ru/news.php - сделать так, чтобы новости были наши и индексировались.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно СРОЧНО одеть дизайн на самописной двиг. Дизайн сверстан в HTML есть, нужно надеть на самопис. Шаблон от движка и все детали по icq 413134503.
Просьба - писать только веблансерам знающим свое дело !!!
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