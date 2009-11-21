Смена стилей страницы на JavaScript

Есть форма, в которой выбираются: цвет фона, цвет шрифта, размер шрифта, название шрифта (только основные 3-4 шрифта - кажется называются: «безопасные шрифты»).

Далее после формы текст в теге DIV.

Мы выбираем в форме цвета и стили шрифта, жмем кнопочку: «Применить» и стили сразу применяются к этому диву без перезагрузки страницы.

По поводу формы.

Желательно сделать так, чтобы каждый пункт был своего цвета, пример:

Select со списком цветов шрифта: черный, серый, синий, розовый и т.п – пункты именно этих же цветов (только как белый цвет выделять не знаю…). Или, если такое возможно, в каждом пункте по квадратику с цветом.

Цветов нужно сделать немного, сколько нужно для удобного чтения текстов, например, для цветов шрифта хватит: белый, черный и несколько серых, как мне кажется…

А для цветов фона также не более 10 цветов.

Слушаю ваши предложения с ценой и сроком здесь, в личку просьба не писать.