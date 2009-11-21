Смена стилей страницы на JavaScript

Веб-программированиеЗавершен6 заявок227 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть форма, в которой выбираются: цвет фона, цвет шрифта, размер шрифта, название шрифта (только основные 3-4 шрифта - кажется называются: «безопасные шрифты»).

Далее после формы текст в теге DIV.

Мы выбираем в форме цвета и стили шрифта, жмем кнопочку: «Применить» и стили сразу применяются к этому диву без перезагрузки страницы.

По поводу формы.

Желательно сделать так, чтобы каждый пункт был своего цвета, пример:

Select со списком цветов шрифта: черный, серый, синий, розовый и т.п – пункты именно этих же цветов (только как белый цвет выделять не знаю…). Или, если такое возможно, в каждом пункте по квадратику с цветом.

Цветов нужно сделать немного, сколько нужно для удобного чтения текстов, например, для цветов шрифта хватит: белый, черный и несколько серых, как мне кажется…

А для цветов фона также не более 10 цветов.

Слушаю ваши предложения с ценой и сроком здесь, в личку просьба не писать.

Javascript
14 лет назад
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
83 отзыва
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
$40
1 день
Хорошо справился с задачей, в кратчайший срок был предоставлен работающий скрипт + небольшие доделки, которые я сам попросил сделать.
Приятно было общаться и сотрудничать с Евгением. Интересная задача. Надеюсь еще будут такие. ;)
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