Верстка и программирование Webasyst Shop-script

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок324 просмотра
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Необходимо сверстать макеты и внести некоторые изменения в код для Webasyst Shop-script.

Интересуют люди у которых есть опыт работы с этим движком и готовые вносить в него какие-то не стандартные изменения.

Всего проекта два.

14 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
webmix
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва(-7)
14 лет назад
$200
2 дня
Как уже писали другие "жертвы" — полное не соблюдение сроков и обещаний. Мой проект был полностью сорван. Подробности в ответе на отзыв мне.
Жду оплату ($300) за выполненную работу shopdaina.ru с декабря 2009 года. Кроме того, жду не я один - http://www.weblancer.net/users/hiberok/ тоже имел удовольствие сотрудничать с Олегом, и мысленно попрощаться с оплатой. P.S. Поначалу ежедневные обещания "сегодня, завтра, вот-вот", а потом сообщения и вовсе игнорируются, как в личке, так и в icq. Проект редактировался заказчиком с целью скрыть всю информацию. Исполнителем меня намеренно не выбирали. Вывод - никто платить не собирался. Очень не хотелось верить, что такое произойдет с заказчиком с такой хорошей историей.