Верстка и программирование Webasyst Shop-script

Требуется исправить счетчик времени, который выводит информацию в .png файл. Нужен прямой счет от заданной даты. Скрипт имеется (php). В личку не пишите пожалуйста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать макеты и внести некоторые изменения в код для Webasyst Shop-script.
Интересуют люди у которых есть опыт работы с этим движком и готовые вносить в него какие-то не стандартные изменения.
Всего проекта два.
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