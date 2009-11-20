Php-код для работы с текстовыми файлами

Необходимо написать маленький php-код, который бы размещал текстовые файлы в виде библиотеки на сайте, т.е. в

коде указывается папка, где хранятся текстовые файлы. Просто закидываешь текстовые файлы на фтп в эту папку, а скрипт сам выводит на главной заголовок(ссылка на полный текст) и анонс, а также весь текст(генерирует отдельную страницу). Требуемый php-код полный аналог скрипта Текстокниг 1,4 (архив прилагается для примера ТЗ) с небольшими дополнениями:

1. Вывод загаловка (активная ссылка) и анонса (скажем, первый абзац текстового файла или другим способом, например, указывать в текстовом файле "Subject" - тема, "Announcement" - анонс, все остальное текст)

2. На главной странице вывод 10 заголовков с анонсами. Все что больше, разбиватся на следующую страницу.

3. Скрипт должен поддерживать html теги в текстовом файле.

В приложении выкладываю архив со скриптом Текстокниг 1,4 для наглядности ТЗ. Скрипт на полстранички и довольно простой, так что рассматриваю адекватные цены для данного ТЗ.