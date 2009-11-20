Php-код для работы с текстовыми файлами

Веб-программированиеЗавершен6 заявок389 просмотров
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Необходимо написать маленький php-код, который бы размещал текстовые файлы в виде библиотеки на сайте, т.е. в

коде указывается папка, где хранятся текстовые файлы. Просто закидываешь текстовые файлы на фтп в эту папку, а скрипт сам выводит на главной заголовок(ссылка на полный текст) и анонс, а также весь текст(генерирует отдельную страницу). Требуемый php-код полный аналог скрипта Текстокниг 1,4 (архив прилагается для примера ТЗ) с небольшими дополнениями:

1. Вывод загаловка (активная ссылка) и анонса (скажем, первый абзац текстового файла или другим способом, например, указывать в текстовом файле "Subject" - тема, "Announcement" - анонс, все остальное текст)

2. На главной странице вывод 10 заголовков с анонсами. Все что больше, разбиватся на следующую страницу.

3. Скрипт должен поддерживать html теги в текстовом файле.

В приложении выкладываю архив со скриптом Текстокниг 1,4 для наглядности ТЗ. Скрипт на полстранички и довольно простой, так что рассматриваю адекватные цены для данного ТЗ.

PHP
14 лет назад
bek03
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Xazzzi
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$11
1 день
Для собственных нужд мне была нужна модификация php-скрипта. Так как это не было для меня конкретным задание или целью, а скорее неким экспериментом, то на первое место вышла цена исполнения, естественно не сбрасывая со счетов качество и точность исполнения ТЗ. Виталий Яковенко предложил для меня оптимальные условия, при этом со всей серьезностью подойдя к исполнению задания. После детального изучения Виталием ТЗ было принято решение написать скрипт с нуля, а также были внесены некоторые корректировки, которые несомненно тоько улучшили качество и удобство запращиваемого мною скрипта. Все это бесспорно говорит о Виталии Яковенко, как об опытном и профессиональном программисте, который не просто знает как выполнить определенное задание заказчика, но еще и может выссказать собственные идеи, а главное качественно и в очень сжатые сроки реализовать их. Потому выполненной работой я очень доволен, и могу оценить Виталия Яковенко как профессионального фрилансера, с которым приятно иметь дело. И еще, помимо профессионализма Виталия не могу не заметить его человеческие качества. А имеено то, что обсуждать любые детали, будь то ТЗ или что-то еще с Виталием Яковенко просто и легко. Потому как для меня также очень важно, чтобы помимо обсуждения технического деталей, - само общение было приятным. С Виталием мне как раз было приятно общаться и, конечно же, сотрудничать. Потому желаю Виталию Яковенко всяческих успехов, а также рекомендую его как опытного и профессионального фрилансера, а также просто приятного в общении человека.
Человек хороший , советую )
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