Довести до ума скрипт zaycev.net

Нужно просто поставить phplist, заполнять ее базу при регистрации пользователей и залить старых. Все.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доделать скрипт сайта wma.kz, конкретнее:
1.постраничная навигация в разделе new, top как у зайцев,
2.нормальная сортировка по алфавиту (eng, rus),
3.leech ссылки, которые будут работать только в течении часа с кодом безопасности
4.При открытии информации о песне чтобы показывался битрейт
5.ТОП 30 Аплоадеров.
6. массовая загрузка треков на ajax
скрипт должен полностью работать на UTF-8 кодировке!
желательно сразу знать сколько это будет стоить...
пишите в icq. 842188
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