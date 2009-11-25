Программирование несложного сайта компании

$100
Веб-программированиеЗавершен19 заявок354 просмотра
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Есть дизайн, необходимо его сверстать и запрограммировать небольшой сайт.

Возможно использование типовых движков или собственного. Приоритет собственным наработкам.

Сайт типовой - несколько текстовых страниц, каталог продукции с фотографиями и форма обратной связи.

Направление деятельности компании - производство и установка пластиковых окон, автоматические ворота, рольставни и прочее.

Необходимо, чтобы все текстовые страницы можно было отредактировать посредством WYSIWYG редактора, возможность наполнения каталога, добавления фотографий товаров, добавление мета-тэгов на страницы.

В общем, самый минимум.

Сумма 100 WMZ

оплата любая.

14 лет назад
andby
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mirsaytov
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Трудолюбивый работник. Постоянно на связи. Старается. Чуть затянул со сроками, но отчасти по моей вине (не предоставил дизайн всех страниц). Зато все сделал сам. Рекомендую. Доволен.
Отличный заказчик! Четкое тз и своевременная оплата. Рекомендую!
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