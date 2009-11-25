Программирование несложного сайта компании

Нужно просто поставить phplist, заполнять ее базу при регистрации пользователей и залить старых. Все.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн, необходимо его сверстать и запрограммировать небольшой сайт.
Возможно использование типовых движков или собственного. Приоритет собственным наработкам.
Сайт типовой - несколько текстовых страниц, каталог продукции с фотографиями и форма обратной связи.
Направление деятельности компании - производство и установка пластиковых окон, автоматические ворота, рольставни и прочее.
Необходимо, чтобы все текстовые страницы можно было отредактировать посредством WYSIWYG редактора, возможность наполнения каталога, добавления фотографий товаров, добавление мета-тэгов на страницы.
В общем, самый минимум.
Сумма 100 WMZ
оплата любая.
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