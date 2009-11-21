Собрать простенький флеш баннер

Более или менее ясное задание в прикрепленном файле. Бюджет ограничен, а работа довольно сложная. Для энтузиастов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 7 картинок. Надо их соединить этим переходом - osc.template-help.com/wt_26266/index.html
Исходника нет, выдираете сами. Размер нужного флеш баннера 275х365.
Есть также несколько мелких проектов на реализацию.
Предпочтение отдается долгосрочному сотрудничеству.
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