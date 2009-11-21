Собрать простенький флеш баннер

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки202 просмотра
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Есть 7 картинок. Надо их соединить этим переходом - osc.template-help.com/wt_26266/index.html

Исходника нет, выдираете сами. Размер нужного флеш баннера 275х365.

Есть также несколько мелких проектов на реализацию.

Предпочтение отдается долгосрочному сотрудничеству.

14 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Остался доволен сотрудничеством, оперативно и качественно, всем рекомендую! Буду обращаться и в дальнейшем! Уже дал несколько заданий - работой исполнителя очень доволен.
Благодарю за сотрудничество!
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