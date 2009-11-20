Сайт плюс верстка

$100
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок518 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Более или менее ясное задание в прикрепленном файле.

Бюджет ограничен, а работа довольно сложная. Для энтузиастов.

14 лет назад
Luskan
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программирование несложного сайта компании

    $100

    Есть дизайн, необходимо его сверстать и запрограммировать небольшой сайт. Возможно использование типовых движков или собственного. Приоритет собственным наработкам. Сайт типовой - несколько текстовых страниц, каталог продукции с фотографиями и форма обратной связи. Направление деятельности компании - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Довести до ума скрипт zaycev.net

    Требуется доделать скрипт сайта wma.kz, конкретнее: 1.постраничная навигация в разделе new, top как у зайцев, 2.нормальная сортировка по алфавиту (eng, rus), 3.leech ссылки, которые будут работать только в течении часа с кодом безопасности 4.При открытии информации о песне чтобы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультация по созданию воспроизведения звука

    Нужна консультация по скрипту (flash). Нужно сделать скрипт у которого 3 кнопки - плей, пауза, стоп. При нажатии на плей воспроизводится музыка из того же скрипта. Скрипт у меня есть - но я не могу разобраться ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Немного доработать файлик скриптов Webasyst

    Необходимо сделать так, чтобы администратор интернет-магазина видел не просто все данные зарегистрированного пользователя, но еще и пароль, который покупатель указал при регистрации. Прошу откликнуться только тех, кто знаком с Webasyst-ом.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка и программирование личного сайта фотографа

    Основное содержание сайта – фотоальбомы (путешествия по разным странам мира). Плюс к этому: новости, страница "Об авторе" и форма обратной связи. Дизайн уже готов, требуется верстка и программирование/настройка CMS. Для реализации желательно использовать готовую CMS, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт партнерки для reg.panel

    $100

    Нужен скрипт партнерской программы для reg.panel от reg.ru или инсирукция по внедрению в эту биллинг панель скрипта postaffiliate pro. На серьезные предложения отвечаю в аське 526956.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Файлообменник

    $50

    Сервис по перезаливке файлов на несколько файлообменников (примеры: kiloupload.com , dumpmy.info , gazup.com , mirrorafile.com и т.д.) Регистрация юзеров, админская панель, загрузка файлов по FTP, удалённая загрузка... И ещё несколько мелких особенностей. Пока что меня интересует, пожелает ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер сайта

    $100

    Добрый день! Требуется сграбить информацию с сайта и перенести ее на мой сервер не теряя функционала. Инфы в районе 2-3 гигабайта. Смотрите вложение. Оплата по факту.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад