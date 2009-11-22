Написать скрипт вычисления онлайна юзера

Веб-программированиеЗавершен21 заявка380 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать скрипт(php), который будет считать время которое юзер был онлайн.

Опишу подробнее:

В таблице mysql(кусок таблицы приложил) нас интересует только три поля: `time`, `user_id`, `type`.

TIME - время TIMESTAMP

user_id - ид юзера

type - тип записи. Он может иметь много значений, нас интересует только: STATE_IN - вход юзера и STATE_OUT - выход.

По этим данным нужно подсчитать время которое юзер был онлайн( время выхода - время входа) за определенный период.

Период и ид юзера для вычисления задается в запросе.

На выходе скрипт должен выдать: Ид юзера, сколько онлайн(hh:mm:ss), сколько раз входил.

В целом проект не сложный.

По срокам не гоню, предлагайте цену.

14 лет назад
Taimir
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
kaktus312
Андрей 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
Андрей работу выполнил раньше оговоренного срока. Все замечания и пожелания были выполнены в кратчайшие сроки. Очень рекомендую к сотрудничеству
Надёжный заказчик. Подробное ТЗ, щедрые сроки для выполнения работы, приятное общение и своевременная оплата позволяют рекомендовать сотрудничество и надеяться на его продолжение
  • Похожие заказы

  • Помощь в создании и продвижении сайта

    Сайт частного юриста. Целевая аудитория - юридические лица (удаленное абонентское обслуживание) и физики (суды, консультации, договоры и т.п.) Дизайн и контент почти готовы. Нужен исполнитель для постоянного и долгосрочного продвижения.

    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультация по приложению на flash

    Нужна консультация следующего плана. На сайте www.nciku.com есть флэш приложение, с помощью которого можно найти иероглиф, нарисовав его мышкой. Необходимо рассказать, как это все работает (принцип работы) и насколько сложно реализовать что-то похожее. Декомпилированные файлы ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • JS preloader для SWF файлов

    $100

    Дано: страницы на которых пользователи смотрят флешки / играют в игры. В основном это swf файлы. Во время пока флешка еще не загружена, обычно показывается загрузчик флешки. Требуется: во время загрузки флешки не отображать ее на сайте, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Drupal 6, нужно добавить и настроить модуль

    Нужно настроить и оптимизировать графический модуль к готовому сайту! Сайт работает на Drupal 6. Краткая информация по модулю: http://fotonotes.net/ разработчики модуля http://drupal.org/project/fotonotes модули http://drupal.org/project/image описание http://www.23hq.com/mygdal/photo/307538 релизация! Описание функционала: - Возможность выделить область на картинке и добавить описание к данной ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для Булдакова Алексея (CrazeR)

    $10

    Написать модуль для DataLife Engine. Турнирная таблица, сортировка результата. Строго только для Булдакова Алексея. Все уже оговорено и сумма устраивает, пожалуйста не надо предложений. Не тратьте свое время. Спасибо.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сложный городской портал

    Доброго времени суток! Перед тем как постится в проект, пожалуйста прочтите условия ниже: - Заявки принимаются только от лиц, которые имели опыт в разработке порталов и есть подобные работы в портфолио. - Заявки принимаются строго ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Собрать простенький флеш баннер

    $5

    Есть 7 картинок. Надо их соединить этим переходом - osc.template-help.com/wt_26266/index.html Исходника нет, выдираете сами. Размер нужного флеш баннера 275х365. Есть также несколько мелких проектов на реализацию. Предпочтение отдается долгосрочному сотрудничеству.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад