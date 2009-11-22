Написать скрипт вычисления онлайна юзера

Необходимо написать скрипт(php), который будет считать время которое юзер был онлайн.

Опишу подробнее:

В таблице mysql(кусок таблицы приложил) нас интересует только три поля: `time`, `user_id`, `type`.

TIME - время TIMESTAMP

user_id - ид юзера

type - тип записи. Он может иметь много значений, нас интересует только: STATE_IN - вход юзера и STATE_OUT - выход.

По этим данным нужно подсчитать время которое юзер был онлайн( время выхода - время входа) за определенный период.

Период и ид юзера для вычисления задается в запросе.

На выходе скрипт должен выдать: Ид юзера, сколько онлайн(hh:mm:ss), сколько раз входил.

В целом проект не сложный.

По срокам не гоню, предлагайте цену.