Написать скрипт вычисления онлайна юзера

Сайт частного юриста. Целевая аудитория - юридические лица (удаленное абонентское обслуживание) и физики (суды, консультации, договоры и т.п.) Дизайн и контент почти готовы. Нужен исполнитель для постоянного и долгосрочного продвижения.
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Необходимо написать скрипт(php), который будет считать время которое юзер был онлайн.
Опишу подробнее:
В таблице mysql(кусок таблицы приложил) нас интересует только три поля: `time`, `user_id`, `type`.
TIME - время TIMESTAMP
user_id - ид юзера
type - тип записи. Он может иметь много значений, нас интересует только: STATE_IN - вход юзера и STATE_OUT - выход.
По этим данным нужно подсчитать время которое юзер был онлайн( время выхода - время входа) за определенный период.
Период и ид юзера для вычисления задается в запросе.
На выходе скрипт должен выдать: Ид юзера, сколько онлайн(hh:mm:ss), сколько раз входил.
В целом проект не сложный.
По срокам не гоню, предлагайте цену.
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