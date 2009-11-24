JS preloader для SWF файлов

Дано: страницы на которых пользователи смотрят флешки / играют в игры. В основном это swf файлы.

Во время пока флешка еще не загружена, обычно показывается загрузчик флешки.

Требуется: во время загрузки флешки не отображать ее на сайте, а временно убрать (или сразу же разместить) за пределы экрана, а на месте будущей флешки показывать произволный html код (картинка, баннер, просто текст, что угодно). Как только флешка будет загружена выводить надпись в _определенном_месте плана "Файл загружен, кликните сюда для того чтобы....." либо же не выводить, а показывать сразу загруженную флешку (параметр при вызове прелоадера)