kaktus312

Андрей kaktus312

 
41 годУкраина/Мариуполь
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
HTML-вёрстка, CSS, PHP, MySQL, JS и автоматизация

Профессиональный программист в сфере автоматизации и опытный Web-разработчик.

Обладаю навыками и опытом работы с HTML+CSS (Less), PHP, MySQL, JS, jQuery, Bootstrap и Photoshop, а также со специфическими продуктами S7, WinCC, CoDeSys Знаком с принципами адаптивной верстки и практикой Pixel perfect.

Заказы стараюсь выполнить максимально быстро и точно. Всегда готов к конструктивной критики и диалогу. Обладаю стойким желанием углублять свои знания при реализации новых и сложных проектов.

Есть свободное время и желание его монетизации, поэтому готов к взаимовыгодному сотрудничеству  в области HTML-вертски, WEB-программирования и автоматизации.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSBootstrapjQueryPhotoshop
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Отзывы заказчиков
Flashik
Сергей 
38 летШри-Ланка
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Сделать шаблон wordpress
Отлично сделал свою работу! +помог с установкой и настройкой, буду еще обращаться!
Отлично сработались! Чёткое ТЗ, оплата работы в срок и в полном объёме - рекомендую как отличного заказчика и надеюсь на совместную работу над будущими проектами.
Ответный отзыв
customer
Алексей 
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$55
10 баллов
13 лет назад
HTML верстка + jQuery
Качественная работа, хороший специалист.
Отличный заказчик. Предоставил чёткое ТЗ и качественный материал для работы. Оплату произвёл вовремя и в полном объёме. Продолжаем плодотворно сотрудничать.
Ответный отзыв
Artik20003
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Кроссбраузерная верстка из макета
Отлично выполнил задание. Все точно согласно ТЗ. Приятен в общении. Быстро выполнил все необходимые корректировки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Работать с Артёмом очень понравилось - было предоставлено подробное ТЗ и все необходимые материалы для работы, быстро осуществил приёмку/проверку работы с последующей оплатой в полном объёме. Очень понравилось то, что Артём сам отлично ориентируется в поставленной задаче и способах её решения. Надеюсь на совместные проекты в будущем.
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mazaini
Андрей 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Разработка меню поиска по образцу (JavaScript)
Андрей, спасибо! Все сделано по заданию, точно, аккуратно и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Подробное ТЗ, своевременная оплата, открытость новым идеям и предложениям, коммуникабельность позволяют рекомендовать Андрея как отличного Заказчика. Сотрудничество оставило только приятные впечатления. Надеюсь на совместную плодотворную работу в дальнейшем.
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timsa
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Доделать резиновый шаблон на дивах
Работа выполнена качественно, точно и очень быстро. Андрей добавил от себя пару отличных идей. Рекомендую.
Чёткое задание, своевременная оплата в оговоренном объёме и поощрение конструктивных предложений по проекту позволяют рекомендовать Sa Tim как отличного Заказчика и надеяться на дальнейшее сотрудничество
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HTML-верстка
10 отзывов
от $5
от 1 дня
#438