HTML-вёрстка, CSS, PHP, MySQL, JS и автоматизация

Профессиональный программист в сфере автоматизации и опытный Web-разработчик.

Обладаю навыками и опытом работы с HTML+CSS (Less), PHP, MySQL, JS, jQuery, Bootstrap и Photoshop, а также со специфическими продуктами S7, WinCC, CoDeSys Знаком с принципами адаптивной верстки и практикой Pixel perfect.

Заказы стараюсь выполнить максимально быстро и точно. Всегда готов к конструктивной критики и диалогу. Обладаю стойким желанием углублять свои знания при реализации новых и сложных проектов.

Есть свободное время и желание его монетизации, поэтому готов к взаимовыгодному сотрудничеству в области HTML-вертски, WEB-программирования и автоматизации.