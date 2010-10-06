Андрей kaktus312kaktus312
41 годУкраина/Мариуполь
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
HTML-вёрстка, CSS, PHP, MySQL, JS и автоматизация
Профессиональный программист в сфере автоматизации и опытный Web-разработчик.
Обладаю навыками и опытом работы с HTML+CSS (Less), PHP, MySQL, JS, jQuery, Bootstrap и Photoshop, а также со специфическими продуктами S7, WinCC, CoDeSys Знаком с принципами адаптивной верстки и практикой Pixel perfect.
Заказы стараюсь выполнить максимально быстро и точно. Всегда готов к конструктивной критики и диалогу. Обладаю стойким желанием углублять свои знания при реализации новых и сложных проектов.
Есть свободное время и желание его монетизации, поэтому готов к взаимовыгодному сотрудничеству в области HTML-вертски, WEB-программирования и автоматизации.
Портфолио
- HTML верстка и WP тема189 просмотров
- HTML и тема WP v3.x217 просмотров
- HTML и тема Word press 3.x200 просмотров
- HTML и тема Word press 3.x234 просмотра
- HTML и тема Word press 3.x177 просмотров
- HTML и тема Word Press171 просмотр
- HTML и тема Word Press168 просмотров
- HTML-верстка и тема WordPress204 просмотра
- Верстка Интернет-магазин с элементами Ajax270 просмотров
- Вёрстка с элементами Jquery214 просмотров
- Вёрстка сайта222 просмотра
- Новый дизайн "Stigler"236 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
13 лет назад
Отлично сделал свою работу! +помог с установкой и настройкой, буду еще обращаться!
Ответный отзыв
Отлично сработались! Чёткое ТЗ, оплата работы в срок и в полном объёме - рекомендую как отличного заказчика и надеюсь на совместную работу над будущими проектами.
$55
10 баллов
13 лет назад
Качественная работа, хороший специалист.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Предоставил чёткое ТЗ и качественный материал для работы. Оплату произвёл вовремя и в полном объёме. Продолжаем плодотворно сотрудничать.
$30
10 баллов
13 лет назад
Отлично выполнил задание. Все точно согласно ТЗ. Приятен в общении. Быстро выполнил все необходимые корректировки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Работать с Артёмом очень понравилось - было предоставлено подробное ТЗ и все необходимые материалы для работы, быстро осуществил приёмку/проверку работы с последующей оплатой в полном объёме. Очень понравилось то, что Артём сам отлично ориентируется в поставленной задаче и способах её решения. Надеюсь на совместные проекты в будущем.
$30
10 баллов
13 лет назад
Андрей, спасибо! Все сделано по заданию, точно, аккуратно и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Подробное ТЗ, своевременная оплата, открытость новым идеям и предложениям, коммуникабельность позволяют рекомендовать Андрея как отличного Заказчика. Сотрудничество оставило только приятные впечатления. Надеюсь на совместную плодотворную работу в дальнейшем.
$20
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена качественно, точно и очень быстро. Андрей добавил от себя пару отличных идей. Рекомендую.
Ответный отзыв
Чёткое задание, своевременная оплата в оговоренном объёме и поощрение конструктивных предложений по проекту позволяют рекомендовать Sa Tim как отличного Заказчика и надеяться на дальнейшее сотрудничество
HTML-верстка
10 отзывов
от $5
от 1 дня
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