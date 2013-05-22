Собрать контактные данные учителей анг. языка - носителей языка, которые живут на территории Украины (прежде всего Киев и область, Одесса и область, Львов, Днепр, Харьков) Собрать в таблицу (имя, контакты, ссылка где видно местонахождение, например сайт ...
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен продающий текст для лендинга. Тематика: Готовые сайты и и-магазины Текст(ы) должны быть оформлены схематично, как ТЗ для дизайнера.Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно нарисовать логотип для сайта Гольфстрим — это теплое течение в Атлантическом океане. Сфера деятельности - отопление, это тоже своего рода — теплое течение «в доме» Как мне кажется, на логотипе должно изображаться — что то ...Завершен10 лет назад
Требуется создание прототипа мобильного приложения в виде интерактивного html прототипа (НЕ приложения с логикой без дизайна) или набора эскизов интерфейса.Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть баннер, надо на нем анимировать 1-2 элемента и текст. Анимация простая - типа появление, простое движение.Баннеры29 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Имеется VDS с установленной VMBitrix (Centos5). Нужно установить фтп сервер и настроить так, чтобы можно было давать доступ пользователю к произвольной папке (не обязательно /home/user)Системное администрирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется верстка интернет-магазина. Главная + 4-5 внутренних страниц. Указывайте примерные цены.Завершен11 лет назад
дизайн магазина типа yoybuy com или vivatao comДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется продающая визитка для компании (общая, не для конкретного человека). Выкладывайте, пожалуйста, примеры подобных работ.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Разработать лого согласно заданияЗавершен11 лет назад
Требуется продающая + оптимизированая под нужные запросы статья на главную сайта студии 2-3 тыс знаковКопирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно написать тексты об услугах веб студии.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Создать логотип.Завершен13 лет назад
Требуется создать логотипЗакрыт13 лет назад
Требуется работа с использованием jQuery. Подробнее при личном общении. Умения просто поставить плагин будет не достаточно.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Верстка.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- Завершен13 лет назад
Требуется работа с использованием jQuery. Подробнее при личном общении.Завершен13 лет назад
Требуется html верстка (есть выпадающее меню) + jQuery (карусель). PS потребуется применение @font-faceЗавершен13 лет назад
Есть не сложная но требующая аккуратности работа. Более подойдет начинающим. Необходимо умение работать с каким-либо wisywyg редактором (frontpage, dreamweaver ect).Завершен13 лет назад