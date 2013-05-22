customer

Алексей customer

 
45 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Простая работа для начинающего верстальщика
Спасибо!
Человек отлично справился с задачей, отнесся очень внимательно и аккуратно и в результате был получен нужный результат. Хороший специалист.
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rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Тема Wordpress из верстки
Спасибо!
Качественная работа, рекомендую.
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hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создание логотипа
Отличный заказчик. Задание было описано точно и четко, оплата сделана сразу после сдачи работы без промедлений. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Уже не в первый раз работаем, и вновь только положительные впечатления, получился отличный логотип, с минимумом исправлений, т.е. почти что сразу понял что и как нужно. Это редкое качество, которое сэкономило мне кучу времени. Рекомендую
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joom-master
Станислав 
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Верстка интернет-магазина
Алексей хороший заказчик, ТЗ было сформулировано четко и все понятно. Показал как правильно делать таблицу сброса (reset) стилей для CMS, за что ему очень благодарен. Поправки вносит всегда соответствующие макету. Оплата своевременная.
Отличный специалист, хорошо делает, и в то же время открыт и может услышать заказчика и сделать так, как он просит, даже если привык иначе. Это важное и редкое качество. Рекомендую.
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design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Дизайн интернет-магазина
Очень приятно было работать с Алексеем! Задание было четким, оплаты быстрой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Сотрудничеством доволен, получилось так как хотелось и даже лучше :). Рекомендую.
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