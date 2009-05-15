Artik20003

Артем Дузь Artik20003

 
NaN летРоссия/Краснодар
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Верстка фона страницы по макету

    Есть сайт http://gdvstr.tmweb.ru/ На него нужно !кроссбраузерно сверстать фон для сайта как на макете. Внимательно посмотрите на джипеги в приложении. Срок 1 день Бюджет рассматривается из предложений.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка 3 фонов для сайтов и 1 шапки за 3-5 часов

    Есть 3 центрально ориентированных сайта. Нужно кроссбраузерно доверстать для них фоновые изображения. Для 2 они не паттерновые, а для одного нужно сделать паттерном. Для одно сайта нужно сделать еще щапку.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • За 3 часа сверстать фон по 3 эскизам

    Есть 3 центрально ориентированных сайта, на них нужно доверстать фон таким образом, чтобы при любом разрешении не появлялись полосы прокрутки. На один сайт нужно сверстать еще и шапку. Кроссбраузерно

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание фирменного знака

    Создание эмблемы (фирменного знака) для межрегионального общественного движения «Все равны перед законом и судом» Все подробности об организации и ее позиционировании в приложении. В нем бриф на создание дизайна сайта, но там есть вся необходимая ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Расширить функционал для XHE

    Нужно расширить функцианал XHE 3.04 а именно: Обязательно: написать функции вида email-activate($from,$mask); функция переходит по ссылке из письма с отправителем $from и кликает по ссылке вида $mask причем $mask это лишь маска. Например ссылка вида www.site.com/index.php?activation=1f5f4d62 имеет ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно. Добавление 1 блока и 2 страничек.

    Нужно прикрутить партнерку к сайту на неизвестном мне движке. Принтскрин админки прилагается. Сайт kuban.cc Нужно обновить код в разделе тендеров, и в разделе исследований. А также добавить блок новостей Все скрипты есть. Нужно их лишь опубликовать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать програмную часть сайта.

    Сайт сверстанный есть. Его нужно запрограммировать. см. МАКЕТ!. Структура сайта видео-галереи. Сверху голубые блоки – меню. (Идет сортировка видео по жанрам.) При клике на блоке меню обновляются время просмотра роликов, девять превьюшек, (отмеченные на макете зеленным) и ...

    Ajax
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка.

    Требуется сверстать сайт div'ами, по макету. Обязательна кросс-броузерность, чувство равновесия вес/красота. Интересует цена, и сроки. Розовые поля - обозначение картинок.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
kaktus312
Андрей 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Кроссбраузерная верстка из макета
Работать с Артёмом очень понравилось - было предоставлено подробное ТЗ и все необходимые материалы для работы, быстро осуществил приёмку/проверку работы с последующей оплатой в полном объёме. Очень понравилось то, что Артём сам отлично ориентируется в поставленной задаче и способах её решения. Надеюсь на совместные проекты в будущем.
Отлично выполнил задание. Все точно согласно ТЗ. Приятен в общении. Быстро выполнил все необходимые корректировки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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