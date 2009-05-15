Artik20003

Есть сайт http://gdvstr.tmweb.ru/ На него нужно !кроссбраузерно сверстать фон для сайта как на макете. Внимательно посмотрите на джипеги в приложении. Срок 1 день Бюджет рассматривается из предложений.
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть 3 центрально ориентированных сайта. Нужно кроссбраузерно доверстать для них фоновые изображения. Для 2 они не паттерновые, а для одного нужно сделать паттерном. Для одно сайта нужно сделать еще щапку.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть 3 центрально ориентированных сайта, на них нужно доверстать фон таким образом, чтобы при любом разрешении не появлялись полосы прокрутки. На один сайт нужно сверстать еще и шапку. КроссбраузерноHTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходио стоздать создать дизайн главной. Отдельно указать стоимость для разработки вторстепенных. Бриф и ТЗ в приложенииДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Создание эмблемы (фирменного знака) для межрегионального общественного движения «Все равны перед законом и судом» Все подробности об организации и ее позиционировании в приложении. В нем бриф на создание дизайна сайта, но там есть вся необходимая ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужно кроссбраузерно либо пеереверстать либо доверстать шаблон. Желательна максимальная валидность кода. Все материалы во вложенииHTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно расширить функцианал XHE 3.04 а именно: Обязательно: написать функции вида email-activate($from,$mask); функция переходит по ссылке из письма с отправителем $from и кликает по ссылке вида $mask причем $mask это лишь маска. Например ссылка вида www.site.com/index.php?activation=1f5f4d62 имеет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно прикрутить партнерку к сайту на неизвестном мне движке. Принтскрин админки прилагается. Сайт kuban.cc Нужно обновить код в разделе тендеров, и в разделе исследований. А также добавить блок новостей Все скрипты есть. Нужно их лишь опубликовать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт сверстанный есть. Его нужно запрограммировать. см. МАКЕТ!. Структура сайта видео-галереи. Сверху голубые блоки – меню. (Идет сортировка видео по жанрам.) При клике на блоке меню обновляются время просмотра роликов, девять превьюшек, (отмеченные на макете зеленным) и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется сверстать сайт div'ами, по макету. Обязательна кросс-броузерность, чувство равновесия вес/красота. Интересует цена, и сроки. Розовые поля - обозначение картинок.HTML-верстка10 заявокЗакрыт15 лет назад