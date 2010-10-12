Кроссбраузерная верстка из макета

HTML-версткаЗавершен21 заявка353 просмотра
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Добрый день!

Нужно кроссбраузерно либо пеереверстать либо доверстать шаблон.

Желательна максимальная валидность кода.

Все материалы во вложении

13 лет назад
Artik20003
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
kaktus312
Андрей 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$30
2 дня
Отлично выполнил задание. Все точно согласно ТЗ. Приятен в общении. Быстро выполнил все необходимые корректировки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Работать с Артёмом очень понравилось - было предоставлено подробное ТЗ и все необходимые материалы для работы, быстро осуществил приёмку/проверку работы с последующей оплатой в полном объёме. Очень понравилось то, что Артём сам отлично ориентируется в поставленной задаче и способах её решения. Надеюсь на совместные проекты в будущем.
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