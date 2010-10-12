Кроссбраузерная верстка из макета

Работать с Артёмом очень понравилось - было предоставлено подробное ТЗ и все необходимые материалы для работы, быстро осуществил приёмку/проверку работы с последующей оплатой в полном объёме. Очень понравилось то, что Артём сам отлично ориентируется в поставленной задаче и способах её решения. Надеюсь на совместные проекты в будущем.