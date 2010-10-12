Кроссбраузерная верстка из макета

Есть дизайн в psd - необходимо сверстать и прикрутить к движку. Движок собственной разработки - на нем уже работает несколько сайтов. Дизайн прилагается в жпг чтобы вы смогли оценить сложность. На главной странице шапка будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно кроссбраузерно либо пеереверстать либо доверстать шаблон.
Желательна максимальная валидность кода.
Все материалы во вложении
- Похожие заказы
- $70HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Нужно сверстать сайт на основе главной страницы в ПСД. Нужно предложить варианты внутренних страниц и сверстать весь сайт. Примеры работ обязательны.Закрыт13 лет назад
- $200
Есть проект, верстка в котором сделано достаточно грамотно, но все же есть очень много недостатков в ИЕ, Опере и по мелочи в других браузерах. Нужно поправить баги, валидировать код, добиться одинакого отображения макетов в IE ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Переделать верстку таким образом, чтобы получить из старых страниц - новые.Завершен13 лет назад
Имееются несколько файлов в формате Microsoft Office PowerPoint (.ppt). Требуется конвертировать их в HTML формат, т.е. один слайд = одна страничка HTML. Страничка HTML должна быть идентична PPT слайду. Всего 135 слайдов. В файле пример одной из презентации ...Закрыт13 лет назад
Требуется отредактировать странички в HTML формате. Имеются странички на русском. Нужно заменить весь имеющийся текст на английский (перевод прилагается). Страниц 140. Структура страничек почти одинакова, пример одной со средним объемом текста прилагается. Если интересен объем текста то в ...Закрыт13 лет назад
Необходимо сверстать макет html .Закрыт13 лет назад
Нужно добавить второй телефон в интернет магазин http://rif-climat.ru, снизу уже написанного Главное чтоб после этого ничего никуда не поехало Слушаю ваши условия и ценыЗавершен13 лет назад
- $100
Нужен шаблон Joomla. Можно подогнать/передалать имеющийся у вас шаблон, или сделать с нуля. В готовом шаблоное главное: Сменить иконки, расположение модулей, меню - чтоб смотрелось эксклюзивно (не похоже на изначальный шаблон). Добавить несколько расширений, например поиск по сайту и ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Всем привет! мой верстальщик в отпуске, поэтому ищу среди фрилансеров. есть сайт: http://sutki-spb.ru/ есть псд, жипег в аттаче внутренние тоже будут нюанс: нужно реализовать спецпредложение(картина и текст будут меняться), предлагайте как лучше это сделать(не флэш!), я думаю можно ...Завершен13 лет назад