Требуется отредактировать странички в HTML формате.

Имеются странички на русском. Нужно заменить весь имеющийся текст на английский (перевод прилагается).

Страниц 140. Структура страничек почти одинакова, пример одной со средним объемом текста прилагается.

Если интересен объем текста то в англ варианте около 155 000 знаков с пробелами, но при "копи пасте" думаю это не особо играет роль. Т.е. работа получается чисто рутиная - скопировать из приложенного в word файла текст в html файл.

Структуру файлов оставить неизменной.

Пишите точное время работы и стоимость.