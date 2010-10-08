Отредактировать странички в HTML формате

HTML-версткаЗакрыт12 заявок267 просмотров
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Требуется отредактировать странички в HTML формате.

Имеются странички на русском. Нужно заменить весь имеющийся текст на английский (перевод прилагается).

Страниц 140. Структура страничек почти одинакова, пример одной со средним объемом текста прилагается.

Если интересен объем текста то в англ варианте около 155 000 знаков с пробелами, но при "копи пасте" думаю это не особо играет роль. Т.е. работа получается чисто рутиная - скопировать из приложенного в word файла текст в html файл.

Структуру файлов оставить неизменной.

Пишите точное время работы и стоимость.

HTML
13 лет назад
moro3z
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
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