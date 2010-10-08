Верстка макета

Всем привет! мой верстальщик в отпуске, поэтому ищу среди фрилансеров. есть сайт: http://sutki-spb.ru/ есть псд, жипег в аттаче внутренние тоже будут нюанс: нужно реализовать спецпредложение(картина и текст будут меняться), предлагайте как лучше это сделать(не флэш!), я думаю можно ...