Натянуть новый дизайн на простой сайт

Всем привет! мой верстальщик в отпуске, поэтому ищу среди фрилансеров.

есть сайт: http://sutki-spb.ru/

есть псд, жипег в аттаче

внутренние тоже будут

нюанс: нужно реализовать спецпредложение(картина и текст будут меняться), предлагайте как лучше это сделать(не флэш!), я думаю можно просто меняющиеся картинки с эфектом затухания(ява скрипт или что там?),...предлагайте...желательно, чтобы клиент без чьей либо помощи мог менять/дополнять эти спецпредложения

бюджет не большой, срок - чем быстрее тем лучше!!

оплата по факту! срок и цена? что нужно со стороны клиента?