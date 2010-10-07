Сверстать макет

Поскольку сайт для детской хоккейной команды бюджет ограничен. Пример странички в прикреплённом файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать весьма простой макет .
По всем вопросам - [email protected]
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