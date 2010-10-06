Верстка сайта для мобильных броаузеров

HTML-версткаЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Нужно переверстать сайт weblab[dot]ua под разрешения наиболее популярных мобильных браузеров.

Возможно это 240x320, но резиновый, что бы работал и на больших разрешениях, выслушаем Ваши предложения.

Убираются все JS-скрипты, flash и прочая лобуда, остается сугубо html и css.

1-й и 2-й уровень меню должен быть всегда виден.

Возможно будет удобно сделать все эти действия простым добавлением CSS файла для мобилок, выслушаем Ваше мнение.

Также интересует способ определения мобильного браузера, возможно простым указанием типа для CSS-файла, выслушаем Ваше мнение.

Отпишитесь о готовности реализовать, сроки, стоимость..

Верстка сайта
13 лет назад
amixen
Артем 
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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