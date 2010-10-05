Верстка страницы html+css

HTML-версткаЗакрыт15 заявок208 просмотров
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Требуется сверстать страницу из psd макета. Ничего сложного - обычный html+css.

jpg для оценки сложности и стоимости прикреплен.

HTMLCSS
13 лет назад
katalina-g
Екатерина 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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