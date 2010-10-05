Требуется установить новый дизайн

HTML-версткаЗакрыт4 заявки153 просмотра
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Требуется установить новый дизайн (нарежем сами). Сайт сейчас на системе управления - site manager на нее и нужно все поставить и сверстать.

13 лет назад
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Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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