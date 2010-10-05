Верстка дизайна сайта

HTML-версткаЗакрыт10 заявок232 просмотра
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Есть сайт - multitest.net.ua, со стандартным дизайном на платформе Blogger.com, есть режим правки HTML.

Для него разработан дизайн (в приложении), который необходимо сверстать.

Функциональность системы управления сайтом, понятное дело, не должна пострадать.

13 лет назад
artbels
Артем 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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