Необходима верстка из 9-страничного макета

HTML-версткаЗакрыт31 заявка301 просмотр
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Есть PSD макет на 10 страниц (в страницах меняется только несложный центральный элемент) необходимо это все дело сверстать

13 лет назад
Jak177
Денис 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад