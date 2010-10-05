Решить проблему с Куфоном (подкачка шрифтов в ie6)

HTML-версткаЗавершен1 заявка124 просмотра
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Здравствуйте,есть проблема с подкачкой шрифтов в ие 6 ,только в нем вот ссылка http://osp.ath.cx/shnur/ !

А в оригинале верстки такой проблемы нет,вот ссылка:http://cms3.prgmm.ru/ !

Необходимо оперативно решить эту проблему сегодня ! Жду Ваших предложений !!!

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
sg-design
Сергей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Единственный кто отметился ! И оперативно справился с поставленной задачей !!! Спасибо Сергей !!!
Четкое задание, быстрая оплата. Буду рад работать с Иваном и в дальнейшем.
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