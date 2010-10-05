Решить проблему с Куфоном (подкачка шрифтов в ie6)

Здравствуйте,есть проблема с подкачкой шрифтов в ие 6 ,только в нем вот ссылка http://osp.ath.cx/shnur/ !

А в оригинале верстки такой проблемы нет,вот ссылка:http://cms3.prgmm.ru/ !

Необходимо оперативно решить эту проблему сегодня ! Жду Ваших предложений !!!