Верстка макета

Макет в приложении.

Резина, на div'ах, кроссбраузерно (под ie6 один в один не надо, отступать можно в разунмых пределах).

Далее, такой момент: ближе к левому верхнему углу есть надпись (ака домен) реф.ру и его отражение (!). Просьба сделать саму надпись логотипом (по ширине фон взять от желтой папки до лупы), а отражение такой же ширины фоном, т.к. домен будет не один и нужна возможность безболезненно менять и логотип и его отражение. Если этот пункт непонятен - лучше сразу уточняйте.

Верхний левый угол (три улыбающихся лица) логично тоже сделать ссылкой на главную.

Если с ходу видите какие-то узкие места, то, пожалуйста, скажите о них сразу (для тех, кто боиться коллег, заявки закрыл).