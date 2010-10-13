Верстка макета

$15
HTML-версткаЗавершен8 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Макет в приложении.

Резина, на div'ах, кроссбраузерно (под ie6 один в один не надо, отступать можно в разунмых пределах).

Далее, такой момент: ближе к левому верхнему углу есть надпись (ака домен) реф.ру и его отражение (!). Просьба сделать саму надпись логотипом (по ширине фон взять от желтой папки до лупы), а отражение такой же ширины фоном, т.к. домен будет не один и нужна возможность безболезненно менять и логотип и его отражение. Если этот пункт непонятен - лучше сразу уточняйте.

Верхний левый угол (три улыбающихся лица) логично тоже сделать ссылкой на главную.

Если с ходу видите какие-то узкие места, то, пожалуйста, скажите о них сразу (для тех, кто боиться коллег, заявки закрыл).

13 лет назад
neadekvat
Виталий 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов
Выбранные исполнители
nick_denry
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
sg-design
Сергей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
По времени немножко затянули и в процессе были неточности, однако в результате все получилось очень хорошо.
Приятный в общении, понимающий заказчик. Рекомендую всем и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Доработки для спеца по самопис. движку и Друпалу

    $100

    Есть два проекта которые требуют дороботки, нужен специалист по самописному движку и Друпалу(желательно отдельно, можно и что-то одно)... жду предложений в аську, там и покажу более подробнее задание! 571-746-555 бюджет договорной...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка 5 однотипных страниц

    $250

    Требования к верстке: * работать должно в IE7, IE8 (IE6 так что бы не совсем криво было), opera, google, safari, firefox с 2.x * страницы должны растягиваться и сужаться в зависимости от окна броузера, тоесть быть динамичными ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть дизайн на HostCMS

    $150

    Необходимо натянуть дизайн на HostCMS... дизайн такой же как здесь sergeromanov.com нужно сделать такой же функционал (так же нажимаем на фото и раздвигается / задвигается фотогалерея)

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна верстка html/css/js

    $140

    Нужно верстка: Главной страницы, и Главной страницы топа + несколько внутренних подробнее в приват Сроки 2-3 дня

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка гл. страницы.

    Сверстать гл. страницу сайта. После верстки потребуется программирование сайта на 1С Битрикс. ТЗ уже готово.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Из PSD сделать верстку и интегрировать в Битрикс.

    Нужно из psd создать шаблон для 1с- битрикс. Шаблон должен быть резиновый, минимальная ширина 1024px максимальная ширина 1500px. После вёрстки нужно будет настроить все модули и компоненты. Создание шаблона 2000 руб. Програминг по настройке ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад